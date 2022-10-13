В Советском районе Новосибирска пропал 16-летний мальчик

В Новосибирске пропал 16-летний мальчик. Фото: ЛизаАлерт.

В Советском районе Новосибирска пропал 16-летний Роман Елфимов. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в новосибирском поисковом отряде «ЛизаАлерт». Подросток ушел из дома 12 октября, его жизни может угрожать опасность.

Мальчик худой, ростом 175 сантиметров, но сутулится. Волосы русые, глаза серые. В день пропажи был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.

– На учетах не состоит, ранее не убегал из дома. Произошел небольшой домашний конфликт, и подросток ушел. У родителей к его телефону подключено приложение, позволяющее определять местонахождение смартфона. В этом месте сегодня ночью работали наши ребята, результата не получили, – сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры распространяют ориентировки, ищут свидетелей и записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, в каком направлении ушел мальчик.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Романа Елфимова, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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