В Новосибирске иномарка сбила мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Нск.

В Новосибирске водитель «Киа Рио» сбил 12-летнего мальчика-велосипедиста. ДТП произошло вечером 12 октября. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

– Водитель 1984 года рождения сбил ребенка напротив дома № 2 на улице Крылова. Известно, что школьник переезжал дорогу по пешеходному переходу, – уточнили в Госавтоинспекции.

Мальчика 12-ти лет госпитализировали с различными травмами.

В полиции устанавливают обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber