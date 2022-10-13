В Новосибирске фура и автобус столкнулись на площадь Труда

В Новосибирске авария перекрыла движение на площади Труда. Фото: Кирилл Мещанинцев / 2ГИС.
Утром в четверг, 13 октября, в Новосибирске движение на площади Труда заблокировала авария с фурой и автобусом № 96. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск сообщил очевидец Виталий.
– Фура врезалась в большой пассажирский автобус. Люди едут на работу, а тут фура всех отбросила, – описал ситуацию слушатель.
Авария перекрыла движение автомобилей. В пробках улица Станиславского от Титова до площади Труда, автомобилисты стоят на улицах Широкой, Котовского и Станционной.
Информация о пострадавших уточняется.
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