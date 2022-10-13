В Новосибирске с ТРЦ «Мега» сняли буквы IKEA. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске с ТРЦ «Мега» демонтировали буквы IKEA. Процесс сняли на видео очевидцы и опубликовали кадры в соцсети.

– Похоже, «IKEA» уезжает из России с концами, – написали в группе «АСТ-54».

Некоторые новосибирцы расстроились окончательному закрытию крупного магазина в городе. Многие же отреагировали безразлично.

– Что вы в «Икее» нашли? Ценники дикие за предметы простейшие, – написали новосибирцы в комментариях.

Известно, что популярный магазин в Новосибирске закрылся ещё 4 марта. А в конце сентября 2022 там объявили ликвидацию. В ближайшие месяцы оставшихся сотрудников сократят.

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