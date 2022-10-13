В новосибирских магазинах в октябре начали торговать первыми новогодними ёлками

В Новосибирске начали продавать искусственные елки. Фото: Виктория МИНАЕВА

В октябре в новосибирских магазинах для дома выставили на продажу новогодние ёлки. Правда, пока продают только искусственные.

Новосибирцы заметили несколько экземпляров в магазине Novex. Ель высотой 120 сантиметров там стоит 1700 рублей, деревце размером полтора метра обойдется дороже – в 2600 рублей.

Новогодние ели продают также в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». Здесь выбор хвойных побольше – есть раскидистые и поуже, посыпанные снегом и совсем белые, с шишками и без. Цена на праздничное дерево начинается от 1800 рублей. Есть ёлки с искусственными игольчатыми лапами, которые почти не отличишь от настоящих. Такие продают от 15 до 23 тысяч рублей.

Если хочется новогоднего настроения еще в октябре, а бюджет небольшой, в новосибирских магазинах можно купить маленькую настольную ёлочку в пределах 500 рублей.

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