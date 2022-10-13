Рассказываем про пробки в Новосибирске 13 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 13 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Затруднено движение также по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Троллейную, Немировича-Данченко, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на Советском шоссе, улице Блюхера, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту.

На правобережье пробки на Большевистской, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Кирова и Серебренниковской тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 13 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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