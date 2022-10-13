В мэрии Новосибирска объяснили, как получить компенсацию за покупку обмундирования для мобилизованного

В мэрии Новосибирска объяснили, как вернуть деньги за покупку формы мобилизованному. Фото: Александр ГЛУЗ

Семьям мобилизованных новосибирцев объяснили, как получить компенсацию за покупку формы и медикаментов во время сбора члена семьи на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска «МЭР и Я».

– Возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих предоставляется только в случае выявления трудной жизненной ситуации, – предупредили в мэрии.

Департамент по социальной политике мэрии сможет оказать помощь льготным категориям граждан, куда входят новосибирцы, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Мера поддержки носит заявительный характер.

Для того, чтобы возместить расходы на покупку обмундирования и лекарств для мобилизованного, необходимо представить в департамент по социальной политике письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, а также состава семьи заявителя. К заявлению нужно приложить удостоверение личности и документы, подтверждающие расходы. Этими документами могут быть чеки из магазина.

– В случае, если документы, подтверждающие расходы, не представлены, помощь оказывается в соответствии с решением комиссии, исходя из анализа трудной жизненной ситуации, в размере до 20 000 рублей, – сообщили в мэрии.

При этом законом предусмотрена только частичная компенсация расходов. Каждое решение о возмещении средств обсуждают еженедельно на заседании межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи. После этого деньги должны поступить на счет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие еще меры поддержки положены семьям мобилизованных.

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