Стали известны причины сильного землетрясения в Новосибирской области 11 октября

Землетрясение было одним из самых сильных за последние 100 лет. Фото: МЧС по НСО

Землетрясение, произошедшее накануне в Купинском районе Новосибирской области, назвали одним из самых сильных в регионе за последние 100 лет. Точные причины, которые вызвали землетрясение, ученые затрудняются назвать. Однако они считают, что произошедшее можно объяснить напряжённым состоянием земной коры.

— Помните, в ноябре прошлого года было землетрясение магнитудой 4,9? Тут несколько сместившись дальше к западу — 4,8. Эта сейсмичность сильна, как никогда не была. 4,9, 4,8 — это рекордные землетрясения для Новосибирской области за столетие. Разрушений они пока не приносили, но общественное мнение они будоражат. Таких давно не было. И вот они происходят — одно в прошлом году, одно сейчас, — рассказал в беседе Сибкрай.ru директор Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН Александр Еманов.

По его словам, повторные толчки после основного не последовали. Зафиксировать незначительные колебания, даже если они и были, не удалось. А все потому, что аппаратура сейсмологов находилась в 200 километрах от эпицентра.

— Может быть, состояние земной коры напряглось. Это требует исследований, но в наше время трудно на такую зону организовать исследование, тем более, она не так сильно населена. Если бы это был Новосибирск, конечно, тут же были бы временные станции выставлены, — Еманов.

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