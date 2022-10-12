В Новосибирской области 430 мобилизованных вернулись домой

Причиной отсрочки стали болезни и дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области 430 мобилизованных получили отсрочку от частичной мобилизации.

— Около 430 человек получили отсрочку, по сведениям военного комиссариата Новосибирской области. Основные обращения граждан были по наличию заболеваний и детям, дающим право на отсрочку, — рассказала Сибкрай.ru уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

Также омбудсмен отметила, что в последнее время снизилось число телефонных обращений по поводу частичной мобилизации. Вместо телефонных разговоров люди стали приходить на личный прием. По словам Шалабаевой, чаще всего задают вопросы, связанные с условиями быта в мобилизационных пунктах.

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