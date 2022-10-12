Новосибирские рестораторы начали делать упор на сибирскую аутентичную кухню

Новосибирские рестораторы взяли вектор развития на сибирскую аутентичную кухню.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирские рестораторы взяли вектор развития на сибирскую аутентичную кухню, а не на европейскую, как было раньше. И связано это с развитием гастротуризма в регионе. Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.
— В нашем регионе представлены все кухни мира. И у нас есть своя гастрономическая мода. В последнее время мы взяли вектор не на европейскую кухню, как было принято, а на нашу аутентичную кухню. Это безусловно пельмени разных видов и разных начинок, это сибирские настойки, это сбитень, — сообщила Павлова.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в ходе гастротура выходного дня замминитра Павлова пробовала муравьев.
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