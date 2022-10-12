Спорткар Nissan GT-R R35 врезался в грузовик на Бердском шоссе в Новосибирске

На месте аварии работает скорая. Фото: кадр из видео
В Новосибирске спорткар Nissan GT-R R35 влетел в грузовик. ДТП произошло вечером в среду, 12 октября. На месте аварии работает скорая помощь.
— На Бердском шоссе рядом с остановкой «Звёздная» водитель спорткара Nissan GT-R R35 влетел боком в грузовик. Удар был такой силы, что у автомобиля смяло крышу, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, водитель спорткара частенько нарушал ПДД. Так, например, когда автомобилисты притормаживали перед камерой на «Звездной», водитель спорткара играл в шашки. По словам людей, он вклиниваясь то в один ряд, то в другой, едва не задевая другие машины.
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