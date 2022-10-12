В Новосибирске на ночь перекроют проезд Энергетиков

Движение по проезду Энергетиков восстановят в пять утра 14 октября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске снова перекроют на ночь проезд Энергетиков из-за стройки четвертого моста через Обь. Строители будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения моста. Чтобы меньше мешать горожанам, работу решили выполнять ночью.
— Закрыть в ночное время с 23:00 до 05:00 с 13 октября по 14 октября дорогу по проезду Энергетиков. Обеспечить объезд по улицам Большои , 2-и Станционнои , Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту, — сообщили в мэрии.
Напомним, что уже вводили ночное ограничение движения по проезду Энергетиков с 8 по 11 октября.
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