Погода в Новосибирске на 13 октября 2022 года: похолодает до +10

В Новосибирске будет пасмурно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 13 октября 2022 года будет холодной и пасмурной, но без дождя.
— Ночью температура опустится до 0…-2, днем — до +8…+10. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 местами до 12 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит -1…+4 градусов, хотя местами понизится до -6. Днем температура поднимется до +7…+12 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.
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