Замминистра экономического развития Новосибирской области накормили блюдом с муравьями

Замминистра экономического развития Новосибирской области попробовала блюда с муравьями. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала о необычном опыте поедания муравьев. О нем она поведала во время интервью КП-Новосибирск.

По словам Анны, в регионе активно развивается гастротуризм. В этой отрасли есть специальные туры выходного дня. Туроператоры набирают группы желающих и отправляются за город. Там люди пробуют исконно-русские блюда из фермерских местных продуктов. В программу также входят конкурсы и прочие развлечения.

В одном из таких гастротуров и побывала Анна. Поездка запомнилась ей блюдом, в состав которого входили насекомые.

− Однажды я ела пшеницу с папоротником, белыми груздями и муравьями, − рассказала КП-Новосибирск Анна Павлова.

Замминистра экономического развития области отметила, что насекомыми ее накормили не просто так. Оказалось, что это − исконно-русская традиция. Давным-давно муравьев добавляли в пищу вместо соли.

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