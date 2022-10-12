В Новокузнецке подростки прогулялись по крыше девятиэтажного дома

Подростки прогулялись по крыше девятиэтажного дома в Новокузнецке.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Подростки прогулялись по крыше девятиэтажного дома в Новокузнецке. Видеозаписью заинтересовались правоохранительные органы, пишет «Сибдепо» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.
Ролик появился в социальных сетях. На нем видно, как 12-летние мальчик и девочка бродят на крыше. Оказалось, что бригада промышленных альпинистов забыла закрыть дверь, ведущую на чердак. Заметив это, ребята решили залезть наверх.
Позже подростки объяснили, что захотели полюбоваться видом с высоты. В отношении родителей несовершеннолетних правоохранители составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
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