Новосибирская актриса снялась в кино с Алексеем Чадовым, Ириной Безруковой и Олегом Каменщиковым

Актрису утвердили на роль самодостаточной матери. Фото: соцсети Юлии Борзиной

Новосибирская актриса Юлия Борзина снялась в криминальной драме с Алексеем Чадовым, Ириной Безруковой и Олегом Каменщиковым. Режиссером и сценаристом картины выступил житель Горячего Ключа под псевдонимом Ред Рей, он же исполнил главную роль в фильме. Фильм снимали в Краснодарском крае, премьера в кинотеатрах России состоялась 22 сентября.

Сюжет кинокартины рассказывает историю провинциального гангстера Макса (Red Ray), который с подельниками похищает гроб из дорогого катафалка. Он влюблен в девушку с трудной судьбой и мечтает потратить свою долю, чтобы выкупить ее из борделя. В фильме сыграли звезды российского кино — Алексей Чадов (сопровождающий катафалка Андрей) и Ирина Безрукова (роль хозяйки борделя, мамы Розы).

Новосибирская актриса Юлия Борзина узнала о кастинге актеров через знакомых и решила попробовать себя в большом кино. Вместе с коллегой отсняли одну из сценок за городом, отправили на кастинг. Затем актриса отсняла еще один дубль у себя дома. Юлия отправила пробы режиссеру Red Ray. Актрису утвердили на роль самодостаточной матери.

— Сама концепция роли далась нелегко — это был для меня серьезный выход из зоны комфорта, в фильме это достаточно жесткая сцена. Одно дело — играть самодостаточную мать в кино, такая я в жизни. Но это криминальная драма — и по сюжету моя героиня узнает страшную тайну, за ней идет охота. Не каждый психологически выдержит такое, тревога должна быть неподдельной, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Борзина.

Юлия Борзина окончила школу актерского мастерства, играла роли в сериале «Фитнес» и в короткометражном фильме для международного фестиваля «Короче кино».

— Трудно ли сниматься с профессионалами? Сложности в этом нет, наоборот — когда ты работаешь с профессиональными актерами, то можешь чему-то поучиться у них, почерпнуть опыт. Приятно работать с умными, творческими, открытыми людьми, — сообщила Юлия Борзина. — Это первая роль в большом кино, на надеюсь, не последняя. Для этого я включу все свое трудолюбие и творческое начало.

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