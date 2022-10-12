Лариса Долина, Игорь Бутман и Даниил Крамер приехали в Новосибирскую область на 100-летие российского джаза

Артисты приедут на 100-летие российского джаза. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов провел рабочую встречу с народным артистом РФ, саксофонистом Игорем Бутманом, организатором гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза. Проект стартует сегодня в Новосибирске в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области, при содействии регионального министерства культуры.

— Гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза — грандиозное культурное событие. Новосибирскую публику ждёт настоящий праздник джаза, — отметил первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

В этом году музыкальное сообщество нашей страны отмечает знаменательную для отечественной культуры дату — столетие российского джаза. Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов от лица главы региона Андрея Травникова поприветствовал Игоря Бутмана, подчеркнув значимость стартующего сегодня в регионе проекта, в рамках которого на сцену ГКЗ имени А.М. Каца под управлением маэстро выйдет Московский джазовый оркестр. В гала-концерте примут участие народные артисты России Лариса Долина и Даниил Крамер, ведущие представители российского джаза Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Олег Аккуратов, Fantine. К ним присоединятся представители новосибирской джазовой сцены.

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