В Новосибирске открылись пункты сбора помощи для военнослужащих

Гуманитарку отгружают каждую пятницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске открылись пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Основаны они на базе молодежных центров. Занимаются сортировкой вещей волонтерские отряды и сотрудники учреждений.
— В пункты сбора жители города приносят медикаменты, продукты, одежду и другие вещи, которые в дальнейшем передаются партнерским организациям для отправки в зону проведения специальной военной операции, — пояснили в мэрии.
Сбор вещей осуществляется строго по графику. Принимают гуманитраку с понедельника по четверг, а в пятницу ее отгружают.
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