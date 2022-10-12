В Новосибирске открылись пункты сбора помощи для военнослужащих

Гуманитарку отгружают каждую пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске открылись пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Основаны они на базе молодежных центров. Занимаются сортировкой вещей волонтерские отряды и сотрудники учреждений.

— В пункты сбора жители города приносят медикаменты, продукты, одежду и другие вещи, которые в дальнейшем передаются партнерским организациям для отправки в зону проведения специальной военной операции, — пояснили в мэрии.

Сбор вещей осуществляется строго по графику. Принимают гуманитраку с понедельника по четверг, а в пятницу ее отгружают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер