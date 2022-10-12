В Новосибирской области успешно реализуют пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье»

Пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье» успешно реализуют в Новосибирской области. Фото: правительство НСО

Пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье» успешно реализуют в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На эту тему губернатор НСО Андрей Травников пообщался с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Встреча носила рабочий характер.

Мария Львова-Белова отметила, что стратегические программы берут свое начало как раз в Новосибирской области.

− Программы «Подростки России» и «Дети в семье» были представлены президенту, получили поддержку, и сейчас мы реализуем их в нескольких пилотных регионах, − подчеркнула политик.

Следующим этапом станет проект «Уличная социальная служба». Суть заключается в том, что команда специалистов будет посещать места скопления подростков и молодежи и рассказывать им о существующих возможностях. Здесь важно наладить контакт и выстроить дружеские отношения.

Еще одно направление – «Дети в семье». По словам Марии, в регионе активно работают как с кровными, так и с замещающими семьями. В Новосибирской области планируют создать специальную службу − в центре внимания окажутся дети до четырех лет. В рамках службы специалисты будут пытаться вернуть малыша в родную семью из учреждений. Если это невозможно, ребенку будут искать приемных родителей.

Андрей Травников заявил, что по двум направлениям сформировалось плодотворное сотрудничество. В этом году в регионе переформатируют сеть молодежных центров. Их в Новосибирской области около 60. На базе этих центров появляются площадки «открытое пространство», где подростки и молодежь объединяются по интересам.

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