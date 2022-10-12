В Новосибирске нашли водителя, в чью машину затащили сбитого пешехода на Пермитина

Водителя привлекут к административной ответсвенности. Фото: кадр из видео

В Новосибирске нашли водителя, который сбил человека на улице Пермитина. Произошло ДТП в воскресенье, 9 октября. Со слов очевидцев, двое неизвестных затащили в машину сбитого человека, а потом уехали в неизвестном направлении. Оказалось, что неизвестными были сам водитель и прохожий.

— 56-летний водитель за рулем автомобиля Lexus LX470 двигался по улице Пермитина. В пути следования, напротив дома №14 он сбил женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в городском ГИБДД.

Водитель, который сбил женщину, рассказал, что прохожий помог ему усадить пострадавшую в машину, чтобы отвезти ту в больницу. Однако через какое-то время женщина попросила высадить ее, заявив, что в больницу не поедет, и ушла в неизвестном направлении.

— В отношении водителя вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования за нарушение ПДД, а также за оставления места ДТП, — добавили в ГИБДД.

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