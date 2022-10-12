В Новосибирске живодер, забивший молотком кошку, пойдет под суд

В Новосибирске живодера, насмерть забившего кошку молотком, будут судить.
В Новосибирске живодера, насмерть забившего кошку молотком, будут судить. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Дзержинский районный суд.
Обвиняют мужчину в жестком обращении с животными по статье 245 УК РФ.
Напомним, произошла история в июле этого года. В новосибирских пабликах появился ролик, где мужчина издевался над животным. Его вскоре нашла и задержала полиция. Теперь живодеру грозит срок вплоть до пяти лет колонии.
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