В Новосибирском зоопарке котята манулов переехали в новый вольер

Котята манулов из Новосибирского зоопарка имени Шило переехали в новый вольер. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой
Котята манулов из Новосибирского зоопарка имени Шило переехали в новый вольер. Об этом рассказала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Видео она опубликовала на своем Ютуб-канале.
По словам сибирячки, четыре малыша «съехали» от мамы Мии и теперь учатся жить самостоятельно. Их разместили в другом месте. Одного мануленка оставили с матерью.
Как видно на ролике, животным комфортно на новом месте. Они с интересом изучают вольер и наслаждаются отсутствием контроля со стороны родительницы.
Малыши уже почувствовали свободу и начали проказничать. Так, например, один мануленок стал высовывать лапки за пределы клетки и грызть решетку.
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