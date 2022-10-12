В Новосибирске строительство трамвайных путей к Южно-Чемскому жилмассиву оценили в 1,5 миллиарда

Работы планируют начать в 2026 году и завершить в 2028-м.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На строительство трамвайных путей до Южно-Чемского жилмассива может уйти полтора миллиарда рублей. В эту сумму входит создание эстакады над железной дорогой.
Линию будут прокладывать от существующего трамвайного кольца по улице Петухова. Работы планируют начать в 2026 году и завершить в 2028-м. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
В рамках первого этапа трамвайные пути проложат до жилого квартала «Просторный».
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