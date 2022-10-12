Двух экс-полицейских отправили в колонию за вымогательство 1 миллиона в Новосибирске

Полицейских отправили в колонию и на два года лишили права работать в правоохранительных органах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заельцовский районный суд Новосибирска отправил в колонию общего режима двух бывших полицейских за вымогательство и превышение должностных полномочий.

— В августе 2021 года обвиняемые задержали мужчину, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Никаких запрещенных веществ они не нашли. Тогда с применением силы и спецсредств, они потребовали передать им 1 миллион рублей. Потом сумму уменьшили до 300 тысяч, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что полицейские отпустили мужчину собирать деньги, и тот пожаловался на них в службу безопасности МВД. Полицейских задержали при передачи денег.

— Подсудимые вину признали частично, не согласившись с обвинением в части применения насилия и спецсредств. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 и 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также их лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, — добавили в прокуратуре.

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