Новосибирск в 2022 году предоставил туристические услуги на 10 миллиардов рублей

Туризм приносит деньги Новосибирской области.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирск предоставил туристические услуги на 10 миллиардов рублей с начала 2022 года. Об этом КП-Новосибирск рассказала замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.
- Туризм это не только разместиться в гостинице, но и сходить в театр, поесть, сходить на экскурсии, купить сувениры. Объем платных туристических услуг растет. Мы предоставили туристических услуг более, чем на 10 миллиардов рублей, - рассказала КП-Новосибирск Анна Павлова.
Замминистра отметила, что эта цифра названа по итогам 7 месяцев. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом в 2,6 раз, если рассматривать аналогичный отрезок времени.
- Это произошло не только за счет роста цен. Мы посмотрели его и с учетом инфляции: рось составляет около 20%. Также отдача налогов от этой сферы растет. За 6 месяцев сфера туризма дополнительно принесла в региональный бюджет 167 миллионов рублей, - объяснила Анна Павлова. – Это достаточно большие цифры.
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