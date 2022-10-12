В Новосибирске на входе строящегося ЛДС установили первые турникеты

Установили первые турникеты на входе в ЛДС. Фото: правительство НСО
В Новосибирске начали монтировать первые турникеты у входа в новый ЛДС. Также рабочие продолжают устанавливать трибуны. Из 10 тысяч кресел 9 тысяч уже на своих местах.
— Продолжается обустройство мультимедийного оборудования, осветительных приборов. Завершаются отделочные работы, ведется поэтапная сдача помещений, — отметили в правительстве региона.
На завершающем этапе находится благоустройство территории вокруг ЛДС. Рабочие активно укладывают асфальт и высаживают деревья.
Напомним, что генпрокуратура обратила внимание на срыв сроков строительства нового ЛДС. Его должны были сдать еще в конце сентября, однако сроки постоянно переносятся. По мнению властей, основной причиной срывов стали проблемы с поставкой материалов и комплектующих.
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