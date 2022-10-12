В Новосибирске на входе строящегося ЛДС установили первые турникеты

Установили первые турникеты на входе в ЛДС. Фото: правительство НСО

В Новосибирске начали монтировать первые турникеты у входа в новый ЛДС. Также рабочие продолжают устанавливать трибуны. Из 10 тысяч кресел 9 тысяч уже на своих местах.

— Продолжается обустройство мультимедийного оборудования, осветительных приборов. Завершаются отделочные работы, ведется поэтапная сдача помещений, — отметили в правительстве региона.

На завершающем этапе находится благоустройство территории вокруг ЛДС. Рабочие активно укладывают асфальт и высаживают деревья.

Напомним, что генпрокуратура обратила внимание на срыв сроков строительства нового ЛДС. Его должны были сдать еще в конце сентября, однако сроки постоянно переносятся. По мнению властей, основной причиной срывов стали проблемы с поставкой материалов и комплектующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместитель генпрокурора РФ обратил внимание на перенос сроков сдачи нового ЛДС и поликлиник в Новосибирске

В регионе также есть вероятности несвоевременной сдачи образовательных объектов (подробнее)

Названа причина задержки строительства ЛДС в Новосибирске

Сейчас работы ведут в догоночном графике (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер