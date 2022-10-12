Подозреваемый попал на камеры. Фото: скриншот из видео "Наш дом Чистая Слобода".
Новосибирца подозревают в краже телефона из открытой квартиры. Об этом сообщили в группе «Наш дом Чистая Слобода».
- Молодой человек зашел в подъезд, поднялся по лестнице. Он зашел в незапертую квартиру, где украл телефон и зарядку к нему. После этого скрылся, - говорится в посте.
Новосибирцы добавили, что в момент кражи хозяева были дома. Однако они крепко спали, поэтому и не заметили визита незваного гостя. Горожане призвали соседей к бдительности.
- Запирайте ваши двери на замок, - предупредил автор поста.
Вора предстоит найти правоохранителям.
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