В Ленинском районе Новосибирска загорелся гараж

На Юго-Западном жилмассиве загорелся гараж. Фото: АСТ-54

В среду, 12 октября, на Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в одном из гаражей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Гараж располагается на территории гаражно-строительного кооператива «Маяк». Причина возгорания неизвестна.

− По предварительной информации, никто не пострадал, − отметили в публикации.

На место оперативно прибыли пожарные. Не уточняется, что именно находилось внутри гаража.

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