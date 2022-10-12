В Ленинском районе Новосибирска загорелся гараж

На Юго-Западном жилмассиве загорелся гараж. Фото: АСТ-54
В среду, 12 октября, на Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в одном из гаражей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Гараж располагается на территории гаражно-строительного кооператива «Маяк». Причина возгорания неизвестна.
− По предварительной информации, никто не пострадал, − отметили в публикации.
На место оперативно прибыли пожарные. Не уточняется, что именно находилось внутри гаража.
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