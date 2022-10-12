В Новосибирской области на 52% увеличилось число вакансий в оборонной промышленности

В сфере оборонной промышленности на 39% увеличилось количество резюме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области зафиксировали рост числа вакансий в оборонной промышленности. По последним подсчетом таких вакансий стало больше на 52%. Также на 39% увеличилось количество резюме, связанных с этой сферой.

— Больше всего откликов зафиксировано на вакансии: специалист по закупкам, слесарь, инженер, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник, экономист, — сообщили аналитики Зарплата.ру.

По их данным, в регионе как никогда популярны монтажники, операторов call-центров, швей и повара. На эти специальности в среднем спрос вырос на 17%. Также на 10% вырос спрос на инженеров-технологов и на 6% — на медсестер.

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