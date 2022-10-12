В Новосибирске выступят Лариса Долина и Игорь Бутман

Перед новосибирцами выступят певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 12 октября, перед новосибирцами выступят певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Концерт приурочен к 100-летию российского джаза. Мероприятие пройдет в Новосибирской филармонии на Красном проспекте.

− Проект стартует сегодня в Новосибирске в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области, − отметили в правительстве региона.

На сцену выйдут саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, пианист Даниил Крамер, народная артистка РФ Лариса Долина, композитор Андрей Кондраков и другие звезды российского джаза. Также в Новосибирской филармонии выступят местные джазовые исполнители.

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