В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, по вине которой пострадал ребенок

В отношении женщины-водителя, по вине которой пострадал 5-летний мальчик, возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении женщины-водителя, по вине которой пострадал 5-летний мальчик, возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, ДТП произошло 24 июля 2021 года на Колыванской трассе. В мужчину с ребенком на обочине въехал автомобиль. Мальчику понадобилось оперативное вмешательство. На место лобной кости ему вставили металлическую пластину.

Поначалу виновница ДТП помогала семье. Потом женщина перестала выходить на связь.

− В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», − рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре.

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