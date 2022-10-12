В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, по вине которой пострадал ребенок

В отношении женщины-водителя, по вине которой пострадал 5-летний мальчик, возбудили уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отношении женщины-водителя, по вине которой пострадал 5-летний мальчик, возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, ДТП произошло 24 июля 2021 года на Колыванской трассе. В мужчину с ребенком на обочине въехал автомобиль. Мальчику понадобилось оперативное вмешательство. На место лобной кости ему вставили металлическую пластину.
Поначалу виновница ДТП помогала семье. Потом женщина перестала выходить на связь.
− В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», − рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре.
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