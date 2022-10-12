Во вторник в Новосибирске за сутки задержали 20 воришек

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Самая первая попытка взять то, что плохо лежит, была совершена в Кировском районе около 10 часов утра. Женщина 1982 года рождения попыталась вынести из магазина без оплаты бутылку виски стоимостью 1699 рублей, но была задержана и передана полицейским.

Спустя час в другом магазине Кировского района бойцами ГБР-73 за попытку хищения четырех пакетов растворимого кофе и двух банок энергетика были задержаны два молодых человека в возрасте 16 и 19 лет. Сумма украденного составила 1680 рублей. Задержанные также были доставлены в полицию.

Похищенное из магазина. Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 12.24 тревожная кнопка была активирована в супермаркете Центрального района. Прибывшие по тревоге «гвардейцы» задержали двух взрослых мужчин, попытавшихся украсть продукты питания (колбасу и сыр) на сумму 540 рублей.

В 13.54 опять же в Кировском районе 40-летний мужчина попытался совершить открытое хищение бутылки коньяка, но был задержан.

В это же самое время в Ленинском районе охранник АБ ГВАРДИЯ, дежуривший в супермаркете, задержал 14-летнего подростка, который намеревался украсть банку кофе и банку консервированных ананасов. На место происшествия была вызвана его мама, которая оплатила товары.

Через час, в 15.05, еще один школьник был задержан бойцами группы быстрого реагирования в Железнодорожном районе за кражу из супермаркета двух шоколадных плиток. За них он рассчитался сам, поэтому охранники его отпустили.

Еще в этот день «гвардейцы» задержали за совершение краж мужчину с женщиной, похитивших кофе, пирожные и йогурты, бабушку, забывшую заплатить за коробку шоколадных конфет, молодого человека, укравшего упаковку суши, и мертвецки пьяного старика, пытавшегося незаметно вынести из магазина бутылку водки. Последнего задержанного из-за его невменяемого состояния пришлось передать работникам скорой помощи.