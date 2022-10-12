В Новосибирске установят фонарь с барельефом Александра Пушкина

Фонарь появится вблизи дома №30 по улице Ипподромской. Фото: мэрия Новосибирск
В Новосибирске на пересечении улиц Ипподромской и Пушкина хотят установить фонарь и указатель с барельефом Александра Пушкина и небольшой скульптурой петуха. Муниципалитет уже обозначил сроки общественных обсуждений. В их рамках любой желающий может направить свои рекомендации или замечания о новом арт-объекте.
— Общественные обсуждения арт-объекта стартуют с 12 октября и продлятся до 25 октября, — рассказали в мэрии.
Фонарь планируют расположить вблизи дома №30 по улице Ипподромской. На указателе кроме самого барельефа также будет небольшая историческая справка о том, когда улица стала носить имя великого русского писателя.
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