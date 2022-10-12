Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске нашли пять вакансий с самыми высокими зарплатами. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Зарплату до 110 тысяч рублей обещают водителю-курьеру на личном грузовом автомобиле с определенными параметрами. Также необходимо иметь достаточно продвинутый смартфон.

Зарплату от 79 тысяч рублей будет получать ведущий инженер развития сети фиксированного доступа. Необходимо иметь высшее или среднее техническое образование, опыт работы в телеком-бизнесе, а также знать архитектуру построения сетей кабельного и цифрового телевидения.

Зарплату от 75 000 рублей гарантируют машинисту экскаватора. Для такой работы необходимо начальное профессиональное образование, опыт работы на подобной должности не менее года и водительские права категории «Е», 7-8 разряд. Работать можно вахтовым методом.

Зарплату от 70 тысяч рублей обещают ведущему инженеру-проектировщику с опытом в сфере проектирования линий электропередачи от 3 лет и высшим образованием. Также приветствуется наличие опыта работы на руководящей должности.

Зарплату от 65 тысяч рублей получит врач-консультант в лаборатории. Необходимо высшее медицинское образование по специальностям лечебное дело и педиатрия. Взять на работу на полный день могут даже медиков без опыта.

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