Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске нашли пять вакансий с самыми высокими зарплатами. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Зарплату до 110 тысяч рублей обещают водителю-курьеру на личном грузовом автомобиле с определенными параметрами. Также необходимо иметь достаточно продвинутый смартфон.
Зарплату от 79 тысяч рублей будет получать ведущий инженер развития сети фиксированного доступа. Необходимо иметь высшее или среднее техническое образование, опыт работы в телеком-бизнесе, а также знать архитектуру построения сетей кабельного и цифрового телевидения.
Зарплату от 75 000 рублей гарантируют машинисту экскаватора. Для такой работы необходимо начальное профессиональное образование, опыт работы на подобной должности не менее года и водительские права категории «Е», 7-8 разряд. Работать можно вахтовым методом.
Зарплату от 70 тысяч рублей обещают ведущему инженеру-проектировщику с опытом в сфере проектирования линий электропередачи от 3 лет и высшим образованием. Также приветствуется наличие опыта работы на руководящей должности.
Зарплату от 65 тысяч рублей получит врач-консультант в лаборатории. Необходимо высшее медицинское образование по специальностям лечебное дело и педиатрия. Взять на работу на полный день могут даже медиков без опыта.
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