О справке по уходу за родственником (для мобилизованного гражданина)

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по НСО

Определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу по мобилизации, осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы (Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588 «О признании лица инвалидом», приказ Минтруда России от 30 декабря 2020 года № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы»).

Необходимые документы призываемого на военную службу по мобилизации:

1. Документы освидетельствуемого и заявителя, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации.

2. Заявление об оказании услуги по проведению МСЭ мобилизованного гражданина, обратившегося за справкой.

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) освидетельствуемого и заявителя.

4. Направление на медико-социальную экспертизу на гражданина, требующего ухода.

5. Документ о родственных связях с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.

6. Повестка по мобилизации.

Гражданин, призываемый на военную службу по мобилизации, может по своей инициативе представить в бюро подлинники либо копии свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, подтверждающих его родственную связь с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Копии представляемых документов должны быть заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пакет документов формируется в медицинской организации, где наблюдается гражданин, за которым требуется уход.

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