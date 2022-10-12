Семьям мобилизованных новосибирцев возместят расходы на покупку формы

Семьям мобилизованных новосибирцев возместят затраты на покупку обмундирования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семьям мобилизованных новосибирцев компенсируют затраты на приобретение обмундирования и лекарств. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» 12 октября рассказала глава департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

Для получения материальной поддержки нужно предъявить паспорт, чеки на покупки для подготовки к мобилизации и справку из военкомата. Также город окажет материальную помощь по подготовке детей к школе, покупке бытовой техники, одежды и обуви, устранению аварийных ситуаций и ремонт жилья.

Также глава Минтруда Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что семьям мобилизованных регион компенсирует половину расходов на коммуналку. Учеников с 5 по 11 класс из семей, где мобилизовали отца, обеспечат бесплатным питанием, а дошкольникам возместят родительскую плату за детский сад.

Также социальные службы при необходимости бесплатно помогут с уходом за пожилыми родственниками, а дети из семей мобилизованных новосибирцев получат бесплатные путевки в лагерь.

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