Новосибирская таможня пресекла незаконный вывоз более 1,5 тысяч кубометров леса

Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Данные приведены за девять месяцев 2022 года. В общей сложности зафиксировано 37 нарушений.
По фактам незаконного вывоза леса возбудили уголовные дела и дела об административных правонарушениях.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирскую фирму поймали на краже томского леса.
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