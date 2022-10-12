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Общество12 октября 2022 8:00

Новосибирская таможня пресекла незаконный вывоз более 1,5 тысяч кубометров леса

Данные приведены за 2022 год
Анастасия ХРОМЫХ
Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня.

Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Данные приведены за девять месяцев 2022 года. В общей сложности зафиксировано 37 нарушений.

По фактам незаконного вывоза леса возбудили уголовные дела и дела об административных правонарушениях.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирскую фирму поймали на краже томского леса.

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