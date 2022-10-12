Новосибирская таможня пресекла незаконный вывоз более 1,5 тысяч кубометров леса

Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вывоз более 1,5 тысяч кубометров лесопродукции предотвратила Новосибирская таможня. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Данные приведены за девять месяцев 2022 года. В общей сложности зафиксировано 37 нарушений.

По фактам незаконного вывоза леса возбудили уголовные дела и дела об административных правонарушениях.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирскую фирму поймали на краже томского леса.

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