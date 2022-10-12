В Новосибирске начали судить 16 человек за телефонное мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 12 октября, в Новосибирске начали судить организованные преступные группы. Их участников обвиняют в мошенничестве. По первому головному делу проходят 11 человек, а по второму – 5. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– В обоих случаях подсудимые в ходе телефонных разговоров убеждали людей, что они работают сотрудниками кредитных организаций. Аферисты предлагали собеседникам якобы выгодные кредитные предложения. Мошенники получали от людей деньги, как оплату несуществующей комиссии банка за безналичный перевод заемных средств. Полученные переводы похищали, – уточнили в ведомстве.

Ущерб превысил 2,3 млн рублей. Дело мошенников рассматривают в Калининском районном суде.

– Вопрос о виновности или невиновности лиц суд решит после исследования всех доказательств, которые представили стороны.

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