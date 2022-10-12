Концерт в честь Декады пожилого человека прошел в Новосибирске

Песни про Россию, родную природу трогали до глубины души, гости украдкой вытирали слезы.. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Несколько сотен новосибирцев серебряного возраста пришли посмотреть на выступление любимого коллектива - Сибирского русского народного хора. Такой подарок им сделали мэрия города и департамент по социальной политике.

- Декада пожилого человека стала хорошей традицией. В ее рамках прошли не только концерты - было запланировано более 600 мероприятий: организованы открытые горячие линии во всех районах города, пенсионерам оказывали бесплатную юридическую помощь, предоставляли скидки на товары жизненной необходимости и медикаменты, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Перед гостями праздника выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Перед концертом в фойе было шумно, пожилые новосибирцы из разных районных ветеранских организаций общались, делились тем, как проводят мероприятия, планируют и организуют досуг.

Перед активными пенсионерами выступил Сибирский русский народный хор. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На торжественной праздничной церемонии активистов наградили благодарственными письмами от мэрии Новосибирска. Всех собравшихся поздравили первые лица города.

- Мы уважаем ваш труд, ваши заслуги. Благодаря вам Новосибирская область завоевала два ордена Ленина, а наш город активно развивался, - обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть к гостям в зале.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил активистов благодарственными письмами. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

После концерта гости расходились в отличном настроении и еще долго общались на крыльце филармонии, делали фото на память.

- Спасибо за праздник! Я член Центра серебряного волонтерства. В этом году наш проект «Серебряный гид» на всероссийском конкурсе «Молоды душой» выиграл грант. С 2019 года мы проводим в Новосибирске бесплатные экскурсии, в том числе и для школьников, - делится гостья праздника пенсионерка Людмила Мызникова. - Наш проект вышел за рамки города, и вместе с членами объединения мы выезжаем с лекциями о героях-сибиряках, о нашей области и с интерактивными экскурсиями по Новосибирску в отдаленные районы области в сельские школы.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»