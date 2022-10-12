Новосибирский депутат Антонов рассказал о судьбе памятника воинам 85-ой Ленинградско-Павловской дивизии

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов выяснил, какая судьба ждет памятник воинам 85-ой Ленинградско-Павловской дивизии. Фото: Виктория МИНАЕВА

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов выяснил, какая судьба ждет памятник воинам 85-ой Ленинградско-Павловской дивизии. Об этом он высказался на своей странице «ВКонтакте».

Мемориал находится в Октябрьском районе. Он полуразрушен и нуждается в реконструкции. Ростислав Антонов направил запрос в мэрию, чтобы узнать, приведут ли памятник в порядок.

− В настоящий момент памятник находится на балансе Министерства Обороны РФ, − ответили депутату.

В мэрии Новосибирска сообщили, что направили письмо в адрес ВРИО командующего 41 армией полковника Олега Короткевича с просьбой включить мемориал в план восстановительных работ и взять его под личный контроль.

Ростислав Антонов уверен, что реконструкция памятника – это дело чести не только для военнослужащих, но и для местных властей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber