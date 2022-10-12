Мобилизованные новосибирцы приступили к ночным стрельбам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области у мобилизованных начались ночные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

– Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие в темное время суток выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7 по целям, имитирующим условного противника, – рассказали в ЦВО.

Во время стрельбы военнослужащие используют приборы ночного видения и боеприпасы, оставляющие горящий след, который позволяет отследить траекторию полета снаряда.

Днем на территории НВВКУ проводят огневую, тактическую, специальную подготовку. Также обучают пользоваться минами, устройствами средств связи, оказывать первую помощь другим и самому себе.

Напомним, ранее о ночных учениях и остальном распорядке дня мобилизованного КП-Новосибирск рассказывала жена одного из служащих.

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