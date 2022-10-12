Мобилизованные новосибирцы рассказали о распорядке дня в учебном центре

Стал известен распорядок дня мобилизованных мужчин в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стал известен распорядок дня мобилизованных новосибирцев в центре подготовки и слаживания при НВВКУ. Об этом КП-Новосибирск анонимно рассказала супруга одного из служащих.
– Часы подъема и отбоя зависит от специальности. Есть дисциплина и распорядок дня, но все зависит от конкретной группы. Например, у моего мужа утром построение, они могут заниматься до самой ночи. Есть и ночные учения до 5 часов утра, – рассказала КП-Новосибирск девушка.
Родственники отдают передачки обычно после 2 часов дня. Еды приносят целую гору, некоторым даже не приходится ходить в столовую.
– Группа моего мужа в столовую не ходит. У них очень много еды, мясо готовят в казане, жарят шашлыки, – призналась жена мобилизованного новосибирца.
Напомним, ранее стало известно, как обучают мобилизованных в Новосибирске.
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