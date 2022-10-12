В Новосибирске двум полицейским, которые вымогали миллион рублей у водителя, огласили приговор

В Новосибирске вынесли приговор двум полицейским, которые вымогали миллион рублей у водителя.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирске вынесли приговор двум полицейским, которые вымогали миллион рублей у водителя. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, присутствовавшая в зале суда.
На скамье подсудимых оказались Халид Шамиев и Кирилл Семашко. Сам инцидент произошел 4 августа 2021 года. Сотрудники ППС остановили автомобиль, у водителя которого якобы были наркотики. Однако ничего запрещенного шофер при себе не имел. Полицейские продолжали настаивать на том, что мужчина нарушил закон, один из них показал пистолет с целью устрашения. Стражи правопорядка применили силу и потребовали миллион рублей за закрытие «уголовного дела».
Приговор новосибирцам вынес Заельцовский районный суд. Шамиеву дали 4 года, а Семашко – 3,5. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
− Обоих лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года, − отметила корреспондент КП-Новосибирск.
Полицейских взяли под стражу в зале суда.
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