В Барабинске под Новосибирском пропал 18-летний парень в синей куртке. Фото: ГУ МВД НСО.

В Барабинске Новосибирской области пропал Пшеничный Игорь Владимирович. 10 октября 18-летний парень ушел из дома на улице Калинина и исчез. Об этом сообщили в ГУ МВД по НСО.

– Приметы молодого человека: на вид около 18 лет. У него худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров. Стрижка у него короткая, волосы черного цвета, глаза карие, – уточнили в полиции.

Парень была одет в синюю спортивную куртку, черные спортивные штаны, туфли черные со шнурками. С собой у него был черный рюкзак.

В полиции просят всех, кому известно местонахождение Игоря Пшеничного, позвонить по номерам – (8-383) 61-22-000 или 8 913-935-32-54.

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