Власти Новосибирской области готовят заявку по созданию Агробиотехнопарка в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Новосибирской области готовят заявку на создание в регионе Агробиотехнопарка. Известно, что он станет инфраструктурной площадкой для компаний СибБиоНОЦа. В организациях внедряют научные разработки в сфере АПК в производство.

Как рассказала замгубернатора НСО Ирина Мануйлова, работают над созданием Агробиотехнопарка в рамках инициативы «Аграрная наука – шаг в будущее АПК». Она в свою очередь утверждена правительством РФ и согласована местными властями.

Мануйлова добавила, что создание Агробиотехнопарка очень важно для региона. Связано это с тем, что агропромышленный комплекс – ведущая отрасль в НСО. Она подчеркнула, что проект прорабатывают в региональном правительстве отраслевыми министерствами. Среди них – министерство науки и инновационной политики, а также министерство сельского хозяйства. По словам замгубернатора, Агробиотехнопарк создадут на базе базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. В связи с чем, там смогут реализовывать проекты компаний СибБиоНОЦа.

– Ученые сельскохозяйственной отрасли смогут осуществлять трансфер научных технологий в производство, – пояснила Ирина Мануйлова.

Власти сейчас определяют площадку, где будет создан парк. Ее нужно будет обеспечить необходимыми коммуникациями. Кроме того, требуется определить, какие научно-производственные направления будут реализованы в рамках Агробиотехнопарка. Также нужно подготовить предложения, связанные с применением льгот, предоставляемых организациям-участникам Агробиотехнопарка в Новосибирской области.

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