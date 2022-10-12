Три машины вылетели с дороги после массового ДТП на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В среду, 12 октября, в Новосибирске на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. Они сняли последствия аварии на видео.

– Там столкнулись 3 седана: Honda, Mercedes-Benz и ещё один автомобиль. Все машины вылетели с дороги, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что машины получили серьезные повреждения. Информацию о пострадавших очевидцы не предоставили.

Комментаторы написали, что в аварии пострадали 2 человека. В ГИБДД ДТП еще не прокомментировали.

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