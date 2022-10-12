Под Новосибирском отстрелят опасного бурого медведя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Опасного бурого медведя отстрелят в Новосибирской области. Приказ об этом появился на сайте Минприроды и экологии. Ликвидировать хищника нужно в Доволенском районе региона.
– Необходимо отстрелить одну особь бурого медведя в охотничьем угодье «Индерское». Сроки отстрела – с 11 октября по 13 октября 2022 года, – говорится в документе, опубликованном на сайте Минприроды.
В ведомстве уточнили, что ликвидировать зверя можно из огнестрельного охотничьего ружья.
Известно, что убить хищника требуется, потому что он, по информации Минприроды, угрожает людям.
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