В Новосибирске внедорожник перевернулся на крышу после жёсткого столкновения с универсалом. Фото: "АСТ-54".

В среду, 12 октября, в Ленинском районе Новосибирска, произошло ЖТП с пострадавшими. Об этом в соцсети написали очевидцы.

– На перекрестке улиц Степной и Костычева столкнулись универсал и внедорожник Land Rover Discovery. Последний после удара перевернулся на крышу, – рассказали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что медицинская помощь понадобилась тому, кто находился в салоне внедорожника. На месте аварии работают медики и полицейские.

В ГИБДД ДТП еще не прокомментировали. Информация уточняется.

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