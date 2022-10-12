В Новосибирске внедорожник перевернулся на крышу после жёсткого столкновения с универсалом. Фото: "АСТ-54".
В среду, 12 октября, в Ленинском районе Новосибирска, произошло ЖТП с пострадавшими. Об этом в соцсети написали очевидцы.
– На перекрестке улиц Степной и Костычева столкнулись универсал и внедорожник Land Rover Discovery. Последний после удара перевернулся на крышу, – рассказали новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Очевидцы добавили, что медицинская помощь понадобилась тому, кто находился в салоне внедорожника. На месте аварии работают медики и полицейские.
В ГИБДД ДТП еще не прокомментировали. Информация уточняется.
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