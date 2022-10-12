Под Новосибирском будут судить отца, два года избивавшего собственного сына

Под Новосибирском будут судить отца-тирана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области 30-летнего жителя села Довольное обвинили в истязании своего малолетнего сына. Он начал избивать ребенка, когда тому было всего три года. Систематические побои продолжались с марта 2020 года по май 2022 года, когда малышу исполнилось 5 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Зафиксировано 8 случаев побоев. Чтобы на теле сына не оставалось следов, пьяный отец предварительно заворачивал его в плед. После каждого скандала на лице ребенка, голове, спине и груди оставались синяки, множество ушибов и ссадин.

Также ранее судимый отец-тиран не разрешал малышу вставать с кровати, где ребенок лежал лицом к стене, под запретом были прогулки. После очередного случая мать ребенка не выдержала и сообщила в полицию.

Уголовное дело рассмотрят в Доволенском районном суде. Мужчина во всем сознался. Ему грозит срок в колонии от 3 до 7 лет.

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