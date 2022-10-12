В Бердске под Новосибирском на трех улицах отключили воду утром 12 октября

В Бердске отключили горячую воду на трех улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 12 октября, горячую и холодную воду отключили на трех улицах города Бердска в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной прекращения подачи воды в 23 дома и детский сад № 9 стал капитальный ремонт водопровода. Отключения продлятся с 9 утра примерно до 12 часов дня.

Подачу воды приостановят в дома № 1, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10 и № 11а по улице Рогачева, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114 и № 118 по улице Красная Сибирь, а также в дома № 4, № 4/1, № 6а, № 8, № 10 и детский сад № 9 по улице Павлова.

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